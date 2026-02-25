  1. إيران
"بختياري زاده" يعود رسمياً إلى نادي استقلال

"بختياري زاده" يعود رسمياً إلى نادي استقلال

تم توقيع عقد سهراب بختياري زاده مع نادي استقلال حتى يتمكن من تولي إدارة الفريق الأزرق للعاصمة بشكل رسمي

وافادت كالة مهر للأنباء، انه تلقى سهراب بختياري زاده، المدير الفني الجديد لفريق استقلال، قرار تعيينه ووقع عقده رسميًا بعد زيارته للنادي ولقائه مع علي تاجرنيا، الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستقلال.

هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها بختياري زاده تدريب استقلال خلال الموسمين الماضيين. وقد تولى تدريب الفريق مرتين في الموسم الماضي، إحداهما بشكل مؤقت، وهو الآن يقود الفريق رسميًا حتى نهاية الموسم.

وكان المدرب السابق لاستقلال هو البرتغالي ريكاردو سابينتو، الذي أُقيل بعد الخسارة أمام الحسين الأردني والخروج من كأس آسيا.

