الريان -استقلال على موعد في دوري ابطال آسيا.. هل سيحسم الفريق الإيراني صعوده في الدوحة؟!

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه سيواجه فريق استقلال طهران نظيره الريان القطري في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت ايران على ملعب أحمد بن علي.

وبناء على النتائج التي حققها في اليوم الأول من الأسبوع الأخير من دور المجموعات لدوري النخبة الآسيوي، فإن استقلال طهران يستطيع التأهل إلى الدور التالي من المسابقة في حال فوزه على الريان القطري. وبالطبع سيتأهل هذا الفريق باعتباره الفريق الثامن في حال التعادل أمام منافسه القطري، ولكن يتعين عليه الفوز في مباراة الليلة لتجنب مواجهة الهلال في الدور المقبل.

إذا خسر الفريق الإيراني أمام الريان القطري، فإن غريمه التقليدي بيرسيبوليس سيتقدم إلى المرحلة التالية من دوري النخبة الآسيوي باعتباره الفريق الثامن.

يعلم مدرب نادي استقلال طهران سهراب بختياري زاده أنه إذا فاز فريقه في مباراة الليلة وتقدم إلى المرحلة التالية من دوري النخبة الآسيوي، فإنه سيصبح المدرب المفضل لدى الجماهير ذات اللون الأزرق.

في المقابل، يحتل الريان القطري المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط. التعادل سيضمن للفريق التأهل إلى الدور التالي من دوري النخبة الآسيوي، ولكن في حال خسارته أمام استقلال فإنه سيخسر مكانه في الترتيب وسيواجه خصماً أقوى في الدور التالي.

ويواجه استقلال طهران عددا كبيرا من الإصابات، حيث لن يتمكن ماشاريبوف، وأبولفضل جلالي، وإيمان سليمي، ومحمد حسين مرادمند، وكوجو من اللعب في مباراة اليوم. وأصبح نقص اللاعبين هو الشغل الشاغل لبختياري زاده، واعترف في مؤتمر صحفي أنه إذا احتاج فريقه إلى إجراء تبديلات في الشوط الثاني، فإنه سيواجه مشاكل وسيجلس خالي الوفاض على مقاعد البدلاء.

على أية حال، يريد استقلال طهران الفوز على الريان القطري للصعود إلى الدور التالي من الدوري الآسيوي، وترك أحداثه الغريبة ونتائجه السيئة خلفه، وإسعاد جماهيره.

أي فريق يفوز في مباراة الليلة بين استقلال طهران والريان القطري سيحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الآسيوي وسيواجه النصر السعودي في الجولة المقبلة من المسابقة.

التقى استقلال طهران مع الريان 3 مرات منذ عام 2017، وسجل في سجله انتصارين وتعادل واحد. كما أن آخر فوز لاستقلال على هذا الفريق القطري كان في 29 فبراير 2019، بنتيجة 5-0، وسجل الأهداف مهدي قائدي، والشيخ دياباتا، وأرسلان مطهري. ومن نادي استقلال، لا يتواجد في الفريق سوى حسين حسيني، القائد الحالي لنادي استقلال، وروزبه جشمي.

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