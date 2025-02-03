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٠٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ ص

بعد أميركا والكيان الإسرائيلي.. تركيا تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين في سورية

بعد أميركا والكيان الإسرائيلي.. تركيا تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين في سورية

ذكرت صحيفة Türkiye نقلا عن مصادر لم تسمها أن تركيا قد تبني قاعدتين عسكريتين في سوريا وتنشر هناك مقاتلات "إف-16" في المستقبل القريب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن تركيا وسوريا ستوقعان اتفاقية دفاع مشترك، بحسب مصادر عربية. وبموجب الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها قريبا، ستقدم أنقرة المساعدة لسوريا في حال واجهت دمشق تهديدا مفاجئا".

كما ستقوم القوات التركية بتدريب الجيش السوري وطياريه وستنشئ قاعدتين عسكريتين في سوريا، وتنشر 50 مقاتلة إف-16 حتى اكتمال بناء القوات الجوية السورية لمنع أي هجمات على سوريا.

وذكرت صحيفة Türkiye أيضا أن الإدارة السورية الجديدة طلبت من تركيا طائرات بدون طيار ورادارات وأنظمة حرب إلكترونية للسيطرة على الحدود مع الكيان الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن التسليم الأول للطائرات بدون طيار قد يتم في المستقبل القريب.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أفادت مؤخرا بأن الكيان الإسرائيلي يبني قواعد عسكرية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953857
شیرین سماره

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