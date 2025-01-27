"المرصد": 198عملية إعدام في سوريا أغلبها بسبب الانتماء الطائفي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لمصادر المرصد السوري، أقدمت تلك المجموعات على نشر حالة من الذعر والخوف بين الأهالي قبل انسحابها من القرية.

وأثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة في المنطقة، إثر انعدام الأمن والاستقرار، حيث طالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل وإيقاف هذه الممارسات، مع ضرورة محاسبة الفاعلين.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار التدهور الأمني في عدة مناطق سورية، حيث باتت عمليات القتل والاعتداءات المسلحة تتكرر بشكل يثير مخاوف السكان.

وبذلك، وبلغ عدد السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع عام 2025 في محافظات سورية متفرقة 95 عملية، راح ضحيتها 198 أشخاص، هم: 192 رجل، و5 سيدات، و1 أطفال وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 3 هم: (2 رجل، 1 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق:14 هم:( 14 رجل)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:92 هم:( 90 رجل وسيدتان)، 59 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة: 51 هم: (49 رجل، و1سيدة، وطفل)، 33 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية: 15هم: (14 رجل، 1سيدة)،13 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 6 هم: (6 رجل)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 10 هم: (10 رجل)، 7 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 5 هم: (4 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 1 هم: (1 رجال)، 1حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– دير الزور: 1 هم: (1 رجال).