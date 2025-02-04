ضربات صهيونية تستهدف شرق سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل الإعلام السورية في شرق سوريا نشرت صباح اليوم الثلاثاء صورًا توثق الانفجارات التي حدثت في محيط مدينة دير الزور.

كما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن مصدر محلي، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في مدينة دير الزور كانت نتيجة استهداف أحد مستودعات الذخائر والأسلحة في المدينة من قبل طائرات حربية تابعة للكيان الصهيوني.

بعد سقوط نظام بشار الأسد، دمر الكيان الصهيوني معظم القدرات القتالية والدفاعية للجيش السوري، واحتل أجزاءً من أراضي هذا البلد، بالإضافة إلى الجولان المحتل.

ولم يصدر عن جيش الكيان الصهيوني أي رد فعل حتى الآن بشأن هذا الخبر.

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