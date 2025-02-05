عراقجي: آفاق العلاقات بين طهران ودوشنبه واعدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في طهران، التقى مع مع النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان عصمت الله نصر الدين، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى دوشنبه وتقديره للاستضافة الكريمة من قبل الحكومة والشعب الطاجيكي، وصف عراقجي آفاق العلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في الجذور والثقافة واللغة، بأنها جيدة جداً وواعدة، وأعرب عن أمله في أن تشهد هذه الزيارة مع تنفيذ الاتفاقيات فتح صفحة جديدة في التعاون الشامل بين البلدين.

وبدوره وصف النائب الأول لوزير خارجية طاجيكستان الاتجاه السائد في العلاقات والتعاون بين الجانبين بأنه جيد جدا ومتنام، مؤكدا عزم وإرادة القادة الطاجيكيين على مواصلة تطوير وتوسيع العلاقات في جميع المجالات التي تحظى باهتمام البلدين.

وفي إشارة إلى إلغاء تأشيرات السفر الجوي بين البلدين، أعرب عصمت الله نصر الدين عن أمله في أنه مع زيادة تدفق السياح ورجال الأعمال بين البلدين، سنشهد المزيد من تطوير الروابط الشعبية والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.

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