عراقجي: أحد القواسم المشتركة بين إيران واندونيسيا يتمثل في الايمان الراسخ بمبادئ الدفاع عن الاستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي قال خلال تصريحات له بمناسبة الذكرى الـ 75 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واندونيسا: "ان العلاقات بين الشعبين الايراني و الاندونيسي كانت دائمة تاريخية وودية واخوية".

واضاف في رسالة فيديو ان التبادل التجاري والاقتصادي الى جانب المجتمعات الدينية والثقافية اسهم في التقارب الايديولوجي العميق بين الشعبين وهي اواصر لا تنفصم.

واكد عراقجي ان احد اوجه الاشتراك الاساسية بين إيران واندونيسيا يتمثل في الايمان الراسخ بمبادئ الدفاع عن الاستقلال واحترام حق الشعوب في تقرير المصير والعمل على اقرار السلام والنظام العالمي القائم على العدالة والتعددية القطبية.

كما شدد التزام إيران بتعزيز المشاورات الرفيعة بين البلدين وتوسيع التعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

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