سفير إيران الجديد يقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم علي رضا حقيقيان، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

وفي وقت لاحق التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع وزير خارجية طاجيكستان وتباحث معه. وفي هذا اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الحالي والتعاون الثنائي المفيد وآفاق تطوير العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان.

وهنأ وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، سفير جمهورية إيران الإسلامية، علي رضا حقيقيان، على بداية مهمته، وأعرب عن ثقته في أنه سيعمل بنشاط على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية.

وأشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى القواسم المشتركة والروابط التاريخية والثقافية العديدة والجودة الإيجابية التي تحكم العلاقات بين البلدين، وأكد على توسيع العلاقات الشاملة بين البلدين.

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