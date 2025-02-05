بعد لقائه نظيره التركي.. تخت روانجي: التطورات في غرب آسيا لها اهمية كبيرة بالنسبة لإيران وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مساعد الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيرانية مجيد تخت روانجي على حسابه الرسمي في منصة إكس بشأن مشاوراته في تركيا: "أجريت يوم الأمس واليوم في أنقرة محادثات مثمرة مع أخي نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي".

وأضاف: "في إطار المشاورات السياسية بين البلدين، ناقشنا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الثنائية والإقليمية والعالمية".

وشدد نائب وزير الخارجية الايراني: "إن توسيع العلاقات الاقتصادية كان من اهم الاولويات على جدول اعمال مشاورتنا".

وأضاف تخت روانجي: "إن التطورات في غرب آسيا لها أهمية كبيرة بالنسبة لإيران وتركيا، باعتبارهما دولتين إسلاميتين مهمتين في المنطقة".

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