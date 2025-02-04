معاون وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" خلال زيارته إلى أنقرة، في اجتماع المشاورات السياسية بين إيران وتركيا، حيث التقى بنظيره التركي، نوح يلماز، وكذلك بمستشار الرئيس التركي أردوغان للشؤون الخارجية والأمن القومي، وأجرى معهما مباحثات.

وخلال اللقاء، مع نظير التركي تم استعراض مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين ومسار التعاون، كما تم التشاور حول قضايا إقليمية منها التطورات في فلسطين ولبنان، واستمرار جرائم الكيان الصهيوني وسياساته التوسعية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم البلدين في منطقة القوقاز وغيرها.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات المشتركة على العزم الجاد من قبل مسؤولي إيران وتركيا لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، واستمرار المشاورات الوثيقة والتعاون بشأن القضايا الإقليمية.

كما التقى تخت‌روانچي خلال هذه الزيارة بأكيف جاغاتاي كليتش، كبير مستشاري الشؤون الخارجية والأمن القومي لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية.

وشارك نائب وزير الخارجية الإيراني خلال هذه الزيارة أيضًا في لقاء مع النخب وإعلاميين، وأجرى مقابلة مع قناة سي ان ان ترك التلفزيونية.