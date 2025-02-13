تخت روانجي: موقف ايران من ثبات الوضع الجيوسياسي في المنطقة واضح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجيد تخت روانجي، اليوم الخميس، خلال لقائه السفير الأرميني لدى إيران جريجور هاكوبيان: "إن تطوير العلاقات مع أرمينيا له أهمية خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تتوفر لها كافة المتطلبات الأساسية".

وفي إشارة إلى موقف إيران الواضح بشأن وحدة أراضي أرمينيا، قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمسك بموقفها بشأن ثبات الوضع الجيوسياسي في المنطقة".

كما قال هاكوبيان مهنئا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية: "إن تعميق العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل والثقة له أهمية خاصة بالنسبة للحكومة والشعب الأرمني".

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون بين أرمينيا وإيران في المجالات السياسية والاقتصادية والبنية التحتية والطاقة والتطورات الإقليمية.

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