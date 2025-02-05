الرئيس بزشكيان: الامريكيون مخطئون في حساباتهم بشأن ايران..لدينا طرق عديدة لتحييد العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس بزشكيان في "مراسم افتتاح وبدء عمليات تنفيذ مشاريع وزارة الطاقة في كافة محافظات البلاد" التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء في وزارة الطاقة، في إشارة إلى جهود المديرين في إدارة استهلاك الوقود في البلاد: "يجب أن تستمروا على هذا المسار حتى نصل إلى نقطة تؤمن عزة وكرامة الشعب والبلاد وما يليق بنا".

وأضاف رئيس الجمهورية: "نحن دولة قوية واحتياطياتنا استثنائية في العالم، والعيش بهذه الطريقة مع هذه الاحتياطيات لا يليق بنا، وهذا خطأنا".

وفيما يتعلق بموقف أميركا العدائي تجاه الأمة الإيرانية والعقوبات الجائرة عليها، أوضح بزشكيان: "أميركا تقول إنها ستفرض عقوبات ضد إيران، في حين، إن نقم بادارة أصولنا بشكل جيد وبما ان لدينا علاقات جيدة مع جيراننا، فكيف يمكن بسهولة فرض عقوبات على دولة بهذه القوة والعلاقات الطويلة الأمد مع جيرانها".

وشدد: "انهم يظنون أن كل ما نقوم به يعتمد على النفط ويريدون وقف صادراتنا النفطية، في حين أن هناك العديد من الطرق لتحييد أهدافهم والتي يمكننا استخدامها لحل مشاكلنا والتفاعل مع جيراننا وتوفير البيئة المناسبة لحياة كريمة لشعب بلادنا".

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