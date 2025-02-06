ظريف يلتقي مع المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الرئیس الايراني للشؤون الإستراتیجیة محمد جواد ظریف، تباحث مع المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حول قضايا ثنائية تخص الجانبین خلال زيارته إلى العراق التي تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم.

وفي هذا اللقاء قدم الحسان، تقريرا عن الأوضاع في العراق وأهم نشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في العراق والتطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية وتأثيراتها على الوضع الإقليمي.

وبدوره أكد ظريف على أهمية الاستقرار والتقدم والأمن في العراق، واعتبر دور المبادرات الإقليمية ومساعدة الأمم المتحدة في هذا الصدد مهماً، وأكد على استمرار وتعزيز تعاون إيران مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

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