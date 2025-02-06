حماس: حديث ترمب عن استلام واشنطن لقطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالب الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع تهجير سكان قطاع غزة الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..

وقال قاسم أن حديث ترمب عن استلام واشنطن لقطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع، مؤكدا أن هذه التصريحات مرفوضة بشكل قاطع، وغزة لأهلها ولن يغادروها.

وذكر قاسم أن الفلسطينيين لا يحتاجون لأي دولة لتسيير قطاع غزة ولا يمكن القبول باستبدال احتلال بآخر، موضحا أن رفض مشروع ترامب لا يكفي، ولا بد من وحدة فلسطينية لمواجهة التهجير.

وطالب الناطق باسم حماس، مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترمب، كما طالب الدول العربية بالتصدي لضغوط ترامب والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنّ "إسرائيل" ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد نهاية القتال.

وكتب ترامب في منصته "تروث سوشيال"أنّ "سكان غزة ستتم إعادة توطينهم في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً في منازل جديدة وحديثة ليعيشوا بسعادة وحرية".

وأشار إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح أحد أكبر مشروعات التطوير على وجه الأرض وأروعها" في قطاع غزّة، بحسب وصفه.