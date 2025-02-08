مجمع الصحوة الإسلامية العالمي: على أميركا أن تعلم أن فلسطين ليست ملكا لها حتى يقامر عليها ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجمع الصحوة الإسلامية العالمي اصدر بيانا استنكر فيه بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إخلاء غزة واحتلالها من قبل الولايات المتحدة، وأكد أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته سيؤديان إلى إفشال هذه الخطة الزائفة كما الخطط السابقة.

وجاء في نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ

غزة والضفة الغربية ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته سيهزم الخطة الشريرة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وغيرهما من داعمي هذا الكيان المحتل.

لقد نشأ الكيان الصهيوني منذ أكثر من سبعين عاماً من خلال المخطط الصليبي الصهيوني البريطاني، واستمر في وجوده المشؤوم بدعم من تلك الدولة، وفي على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد شهدنا طيلة هذه الأعوام وقوف الشعب فلسطين الشجاع والثائر بكل شجاعة وصمود في وجه كل هذه المؤامرات ومخططات هؤلاء الطغاة، وقاموا بهزيمتها وافشالها.

وقد أثبت التاريخ الفلسطيني أن هذه المخططات لن تتحقق أبداً، وأن المنطقة وفلسطين سوف تنعمان الهدوء الحقيقي والسلام الكامل وحينها سينتهي الاحتلال في فلسطين.

إن الشعب الذي قاوم أقوى آلة حرب في العالم وأعنف الجرائم والقصف، واستخدام أشد الأسلحة فتكاً لأكثر من 15 شهراً سوف يقاوم بالتأكيد خطة الهجرة القسرية أو أي خطة أخرى لا أساس لها من الصحة، وسوف تُركع الأعداء هذه المرة بشكل مخزٍ، تماماً كما أجبرتهم على الهزيمة خلال هذه الأشهر الخمسة عشر من الحرب.

يدين مجمع الصحوة الإسلامية العالمي هذه الخطة الزائفة، ويؤكد أن الطريق الوحيد للنصر هو المقاومة، ومستقبل المنطقة سيكون حتماً للمقاومة.

وعلى أميركا أن تعلم أن فلسطين ليست ملكا لها حتى يقامر عليها الرئيس، وأن العالم الإسلامي وكل المسلمين وأحرار العالم سيواصلون دعم الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى وسيهزمون أميركا مرة أخرى.

/انتهى/