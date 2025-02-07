  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٩ ص

غالانت يعترف: أمرنا 'الجيش' بقتل الأسرى مع آسريهم في غزة

غالانت يعترف: أمرنا 'الجيش' بقتل الأسرى مع آسريهم في غزة

كشف وزير الحرب المقال يوآف غالانت، امس الخميس،  عن إجراءات اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي للتعامل مع المحتجزين وآسريهم في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "فلسطين اليوم"، قال غالانت: "أعطينا أوامر للجيش باستخدام إجراء هنيبال أي بقتل أسرى مع آسريهم في غزة".

وأضاف: "عشية بدء العملية البرية قال لي نتنياهو أمرين، بأن آلاف الجنود سيقتلون في غزة؛ وبأن حماس ستستخدم المحتجزين أهدافاً بشرية".

وتابع قائلا: "، قلت له نحن وحماس نتقاطع في أمر واحد فقط وهو رغبتنا في الحفاظ على سلامة المحتجزين".

وأشار غالانت، إلى أن لا أحد في "إسرائيل" على اطلاع بعمق وحجم ومساحة وتعقيد شبكة الأنفاق في غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة، قد أكدت مراراً، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعمّد" تكرار القصف على أماكن بها أسرى بهدف قتلهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1954013

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات