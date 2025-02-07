اللجنة الأولمبية لإيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى اللقاء في هاربين، الصين على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة.

وأكد محمد علييفيتش في اللقاء على أهمية تعزيز التفاعلات الرياضية والتعاون بين إيران وطاجيكستان. وأعرب عن اهتمامه بالاستفادة من القدرات الرياضية الإيرانية للتدريب والمشاركة في المعسكرات والبطولات لتعزيز التنمية الرياضية في طاجيكستان.

كما دعا خسروي وفا لزيارة طاجيكستان والمرافق الرياضية في البلاد. وأظهر أيضًا حرصه على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين بلدينا.

وقال خسروي وفا بدوره: "إن إيران وطاجيكستان تربطهما روابط أخوية وودية. وبخلاف توسيع التفاعلات الرياضية في التدريب وتنظيم المعسكرات أو الدورات التدريبية المشتركة، فإننا مهتمون أيضًا بالتعلم من تجاربكم".

وأضاف المسؤول الرياضي الإيراني "سأقوم بالتأكيد بالرحلة في أقرب فرصة، ربما في أبريل/نيسان لتوقيع مذكرة التعاون الرياضي".

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