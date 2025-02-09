رؤساء السلطات الثلاث يدعون الشعب لحضور ملحمي في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قالیباف وغلام حسين محسني إيجئي الشعب الإيراني إلى الحضور الحماسي والملحمي في مسيرة يوم 22 بهمن(10 فبراير) لذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وقال الرئيس بزشكيان خلال تصريحات له: "أن جميع المسؤولين في النظام هم خدام للشعب"، مؤكدا: "آمل أن يحضر الشعب الإيراني العزيز الساحة بمعرفته للعالم اليوم ويظهر أن إيران لم تضعف".

وأضاف رئيس الجمهورية: "رغم كل الشكاوى ورغم كل النقائص فإن شعبنا العزيز وقف إلى جانب الثورة وسيظل إلى جانبها".

كما قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمدباقر قاليباف: "إن ذكرى انتصار الثورة الاسلامية هي فخر وشرف لإيران العزيزة"، مضيفا: "ان هذا اليوم هو يوم الامة ويوم ايمان الشعب بالدين وأهل البيت عليهم السلام، وقد اثبت شعبنا أن هذا اليوم هو يوم لكل الشعب الايراني العزيز".

وأكد قاليباف: "نحن المسؤولون يجب علينا أيضا أن نؤدي واجباتنا على أكمل وجه، وإن شاء الله سيعمل كافة المسؤولين والشعب معا للاحتفال بيوم 22 بهمن، يوم فخرنا الوطني، على أفضل وجه ممكن".

وكذلك أكد رئيس السلطة القضائية: "شعبنا متدين وابن الوقت، وحافظ على حضوره على الساحة طيلة الأعوام الـ46 الماضية وهذا العام، ونظراً للظروف التي تمر بها المنطقة وأطماع بعض الأعداء الأشرار في بلادنا، فإنهم سيخرجون الى الشوارع بحماس أكبر، وتماسك أفضل، وبشعارات تتناسب مع العصر، وسيجزيهم الله خيراً إن شاء الله".

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