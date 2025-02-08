تبادل خامس للأسرى اليوم والاحتلال يواصل عدوانه بالضفة+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة لتبادل الأسرى، في حين هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع أي مسيرات احتفالية بخروج الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع أحد قادة القسام مع مسؤول من الصليب الأحمر على أوراق تسليم الأسرى في دير البلح وسط قطاع غزة، في حين أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها استكملت استعداداتها للإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا من سجني عوفر وكتسيعوت في صحراء النقب.

وقال القائد في القسام -بعد أن وجّه التحية لأهالي غزة- "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون شرعبي، وأور أبراهام ليفي، وأوهاد بن عامي".

وقال الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم إن "الطريقة الوحيدة لعودة الأسرى هي من خلال إتمام الصفقة وإعادة كل الأسرى الفلسطينيين إلى بيوتهم بسلام وأن تستمروا في المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة".

بدورها، قالت حركة حماس إن "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يومٌ فلسطينيٌّ بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى، فمن المقرر أن يفرج الاحتلال عن 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من ذوي الأحكام العالية، و111 أسيرا من أسرى القطاع الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال لليوم الـ19على التوالي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها. ووفقا لتقديرات رسمية، فقد نزح نحو 90% من سكان المخيم، في ظل اقتحامات الاحتلال مناطق عدة بالضفة.

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