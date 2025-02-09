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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٤١ م

ممثل قائد الثورة في العراق: الثورة الإسلامية قدمت نموذجاً جديداً لوحدة الأمة

ممثل قائد الثورة في العراق: الثورة الإسلامية قدمت نموذجاً جديداً لوحدة الأمة

أكد آية الله مجتبى حسيني ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق على أهمية وحدة الامة الاسلامية والمسؤوليات الفردية والاجتماعية للمسلمين في سياق اهداف الثورة الاسلامية، قائلا: “ان الثورة الاسلامية قدمت نموذجا جديدا لوحدة الامة الاسلامية”.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي كلمة له القاها آية الله مجتبى حسيني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، والتي أقيمت في المنزل الذي كان يقيم فيه الإمام الخميني (رض) في النجف الأشرف، اكد على أهمية وحدة الأمة الإسلامية والمسؤوليات الفردية والاجتماعية للمسلمين انسجاما مع أهداف الثورة الإسلامية.

وتطرق عضو مجلس الخبراء أيضاً إلى قضية الثورة الإسلامية في إيران، واصفاً إياها بالمعجزة الإلهية، وأضاف: “إن قضية الثورة الإسلامية تصب في هذا الاتجاه بالضبط. لقد شاء الله أن تنشأ موجة ضخمة من الحركة الشعبية التي استطاعت أن تحدث تحولاً عظيماً في إيران والعالم الإسلامي”.

انتهى

رمز الخبر 1954127

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