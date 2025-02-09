ممثل قائد الثورة في العراق: الثورة الإسلامية قدمت نموذجاً جديداً لوحدة الأمة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي كلمة له القاها آية الله مجتبى حسيني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، والتي أقيمت في المنزل الذي كان يقيم فيه الإمام الخميني (رض) في النجف الأشرف، اكد على أهمية وحدة الأمة الإسلامية والمسؤوليات الفردية والاجتماعية للمسلمين انسجاما مع أهداف الثورة الإسلامية.

وتطرق عضو مجلس الخبراء أيضاً إلى قضية الثورة الإسلامية في إيران، واصفاً إياها بالمعجزة الإلهية، وأضاف: “إن قضية الثورة الإسلامية تصب في هذا الاتجاه بالضبط. لقد شاء الله أن تنشأ موجة ضخمة من الحركة الشعبية التي استطاعت أن تحدث تحولاً عظيماً في إيران والعالم الإسلامي”.

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