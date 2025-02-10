تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأت مراسم مسيرة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء بحضور حاشد من الناس. وتُقام هذه المراسم بالتزامن مع طهران في 1400 منطقة ومدينة وأكثر من 35000 قرية في البلاد.

تقوم وسائل الإعلام الناطقة بالعربية بتغطية احتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية.

كما قامت قناة المنار اللبنانية بتغطية المسيرة في بداية انطلاقها.

وأفادت قناة العهد اللبنانية أيضًا عن إقامة مسيرة رائعة في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية اللبنانية: "تشهد طهران العاصمة وكذلك باقي المحافظات الإيرانية مسيرة رائعة لشعب إيران في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية."

يتبع..