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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص

تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية

تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية

لقد عكست وسائل الإعلام العربية الحضور الحماسي والاحتفالي للناس من مختلف الفئات في احتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية خلال مسيرة 22 بهمن.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأت مراسم مسيرة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء بحضور حاشد من الناس. وتُقام هذه المراسم بالتزامن مع طهران في 1400 منطقة ومدينة وأكثر من 35000 قرية في البلاد.

تقوم وسائل الإعلام الناطقة بالعربية بتغطية احتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية.

كما قامت قناة المنار اللبنانية بتغطية المسيرة في بداية انطلاقها.

تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية

وأفادت قناة العهد اللبنانية أيضًا عن إقامة مسيرة رائعة في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية

وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية اللبنانية: "تشهد طهران العاصمة وكذلك باقي المحافظات الإيرانية مسيرة رائعة لشعب إيران في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية."

يتبع..

رمز الخبر 1954156

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