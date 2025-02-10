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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٥ م

محلل صهيوني: تصريحات ترامب حول تهجير أهل غزة بعيدة عن الواقع

محلل صهيوني: تصريحات ترامب حول تهجير أهل غزة بعيدة عن الواقع

قال محلل سياسي صهيوني إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن بعيدة عن الواقع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن المحلل الصهيوني بن كاسبيت، قال إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن بعيدة عن الواقع.

وأضاف"صحيح أن ترامب شخصية قوية، لكن تصريحاته بعيدة عن الواقع. الأردن غير قادر على استقبال لاجئ واحد، أما السيسي فقد عرضنا عليه قطاع غزة بالكامل 200 مرة، لكنه يعتبر حماس تهديدًا وجوديًا ولن يقبل حتى لاجئًا واحدًا. إذا كان هذا هو الحل الذي يقدمه ترامب، فلا تعلقوا عليه آمالًا كبيرة".

وتابع نتنياهو غير مستعد للمخاطرة في هذه المرحلة ولهذا السبب يسعى إلى تأجيل الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما تحاول أجهزة الأمن خلق مرحلة انتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق.

/انتهى/

رمز الخبر 1954181
شیرین سماره

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