قائد من حركة حماس: الخيار العسكري احدى الخيارات المطروحة للتصدي لمخططات ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك،أن مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان محمود طه، أكد رفض الحركة القاطع لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بترحيل الشعب الفلسطيني عن قطاع غزة".

وقال هذه الخطة لا تحظى بأي قبول من الشعب الفلسطيني أو الدول العربية والدول الأوروبية التي أبدت رفضها لها"

وأضاف أن "شعب فلسطين لن يقبل بأي مشروع يهدد حقوقه، أرض غزة ليست للبيع". مؤكدا "أن حماس ستواصل مقاومتها للخطة وستقف ضدها كما أفشلت "صفقة القرن" من قبل، معتبرا أن هذه الخطة التي تنكر الحقوق الفلسطينية لن ترى النور". لافتا إلى أنّ "حماس تعلن خيارها العسكري للتصدي لهذه المخططات"، مؤكداً أن "جميع الخيارات مفتوحة في هذا الصدد".

وأشار إلى أنّ "حماس تربطها علاقات مع العديد من الدول، بما في ذلك إيران، التي تعد داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وذلك في سياق الزيارة التي قامت بها الحركة إلى طهران لتؤكد أنها منفتحة على هذه العلاقات رغم الحصار الذي تواجهه إيران بسبب دعمها لفلسطين"، وأردف قائلًا: "نحن ممتنون لإيران على مواقفها وندعو كل الدول لدعمنا كما فعلت إيران".

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