موقع إسرائيلي: وعود ترامب سخيفة غير قابلة للتحقيق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي روعي برغمان، قال ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار واشنطن ليقدم نفسه بصورة المنتصر وتلقى وعودا سخيفة من رئيس البلاد الوهمي والتي هي لصالح بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غافير، لكن الواقع، هو صور الأسرى.

وأضاف أنه لم يتحقق النصر ولن يتحقق تهجير الفلسطينيين من غزة أبدا متابعا يجب على نتنياهو وحكومته المتزعزعة أن يعلموا أن عليهم التنحي جانباً حتى نتمكن من إصلاح الدمار الذي تسببوا فيه.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة هآرتس الصهيونية أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، والذي يجري بناء على نص اتفاق وقف إطلاق النار، من المرجح أن يكتمل صباح الأحد.

واعتبر الكيان الصهيوني هذا المحور ذا أهمية استثنائية بالنسبة له، وكان بنيامين نتنياهو قد صرح مراراً وتكراراً أن الكيان الإسرائيلي ليس مستعد للانسحاب من هذا المحور تحت أي ظرف من الظروف.

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