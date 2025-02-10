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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م

رئيس دولة بيلاروسيا يهنئ نظيره الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

رئيس دولة بيلاروسيا يهنئ نظيره الإيراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

بعث الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، رسالة تهنئة إلى نظيره الإيراني "مسعود بزشكيان"، مهنئا أياه وشعب ايران بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب لوكاشينكو في الرسالة التهنئة الى بزشكيان : إنه لمن دواعي السرور أن بلدينا صديقان وشريكان منذ سنوات عديدة وأن علاقاتنا الثنائية تشهد ديناميكية إيجابية في كافة المجالات.

وفي معرض استذكاره لمباحثاته مع الرئيس الايراني في قازان الروسية، اكد الرئيس البيلاروسي ضرورة تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال المشترك والالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقات السابقة.

وأعرب لوكاشينكو عن أمله في أن يستمر هذا التعاون والاتصالات خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى مينسك.

وفي الختام، تمنى الرئيس البيلاروسي لنظيره الإيراني الصحة والعافية والنجاح في تطلعاته، والوئام والازدهار لجميع أبناء الشعب الإيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1954184

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