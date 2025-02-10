إيران ترحب بتوسيع التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الوطني لتركمانستان قربانقلي بردي محمدوف، مبادرة تركمانستان في اقتراح تسمية عام 2025 بـ"السلام والثقة"، معربا عن أمله في إرساء السلام والصداقة والهدوء في المنطقة والعالم أجمع.

وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد إرساء السلام والصداقة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم وترحب بالتعاون مع تركمانستان والدول الأخرى في هذا الصدد".

وشكر الرئيس الايراني، الزعيم الوطني لتركمانستان على دعوته للمشاركة في مؤتمر السلام والثقة في هذا البلد، وقال: إن إيران وتركمانستان لديهما تاريخ ثقافي مشترك وطويل الأمد، وإيران تريد تطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

وأشار الرئيس إلى أهمية التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم توسيع التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين لضمان المنفعة المتبادلة والحفاظ على بيئة المنطقة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ قربانقلي بردي محمدوف ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتمنى التوفيق للحكومة والشعب الإيراني. كما دعا الدكتور بزشكيان للمشاركة في مؤتمر "السلام والثقة" الذي سيعقد في تركمانستان، داعياً إلى التعاون بين البلدين لتوسيع وتعميق السلام والصداقة في المنطقة والعالم.

ودعا الزعيم الوطني التركمانستاني أيضا إلى تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل والطاقة وتبادل الغاز، مشيرا إلى: أن التشكيل المنتظم والمستمر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين سيلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

وفي إشارته إلى التاريخ الثقافي المشترك بين البلدين، دعا بردي محمدوف إلى توسيع التعاون الثقافي والفني بين البلدين إيران وتركمانستان.

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