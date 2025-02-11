مخاوف بشأن سلامة الطيران في أمريكا..إصطدام طائرتين في ولاية أريزونا يسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن شخصا لقي حتفه وأصيب عدد آخر بعد اصطدام طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا.

وأكد ديف فوليو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في سكوتسديل حيث وقع الحادث، وفاة شخص واحد في الحادث.

وأضاف: "نحن لا نزال نقوم بإخراج شخص واحد من إحدى الطائرات". وأعلن فوليو أيضًا أنه تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين مصابين إلى المستشفى.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان أيضا: "أن الحادث وقع بين طائرتين خاصتين، إحداهما من طراز ليرجيت 35 أ، والأخرى من طراز جلف ستريم 200".

وجاء في البيان أن "الطائرة الأولى انزلقت عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت بالطائرة الثانية".

وفي أعقاب الحادث، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار سكوتسديل مؤقتًا، وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا في سبب الحادث.

تأتي هذه الحادثة في الوقت الذي أثارت فيه حوادث تحطم طائرات عديدة في الأسابيع الأخيرة مخاوف بشأن سلامة الطيران في الولايات المتحدة.

كما أدى تصادم بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية أميركية في سماء واشنطن في 30 يناير/كانون الثاني إلى مقتل 67 شخصا أيضا.

وبعد يومين فقط من هذه الحادثة، وتحديداً في الأول من فبراير/شباط، تحطمت طائرة إغاثة في فيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص السبعة الذين كانوا على متنها.

ولم تنته القصة عند هذا الحد، إذ قُتل 10 أشخاص يوم الجمعة الماضي في حادث تحطم طائرة تجارية صغيرة في ولاية ألاسكا الأميركية.

وأثارت هذه الحوادث المتتالية الشكوك حول حالة السلامة الجوية في الولايات المتحدة.

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