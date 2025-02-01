سقوط طائرة أخرى في أمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، سجلت صور الشهود وكاميرات الأمن ضوءًا ساطعًا في السماء قبل السقوط، تلاه انفجارات ودخان كثيف. وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن هذه الطائرة سقطت حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد قليل من مغادرتها مطار فيلادلفيا.

كانت هذه الطائرة الإغاثية في طريقها إلى مطار سبرينغفيلد-برانسن في ولاية ميسوري، ووفقًا لبيانات "فلايت رادار 24"، فإن الطائرة ذات المحركين المسجلة في المكسيك تعود لشركة "جت ريسكيو" للإسعاف الجوي.

وأكد "شان دافي"، وزير النقل الأمريكي المعين حديثًا، أن ستة ركاب، من بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، كانوا على متن الطائرة المذكورة. كما أعرب "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، عن أسفه لسقوط هذه الطائرة في فيلادلفيا.

وقال موظفو الطوارئ في موقع الحادث لشبكة "إن بي سي نيوز" إن الضحايا المحتملين هم طبيبان، واثنان من الطيارين، ومريض مع أحد أفراد أسرته. كما تم الإبلاغ عن إصابة عدة أشخاص من سكان المباني التي تعرضت للاصطدام. ونتيجة لهذا الاصطدام، اندلعت النيران في عدة منازل قريبة من موقع الحادث.

الفيديوهات التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الحطام متناثرًا في الشوارع، بينما يعمل رجال الإنقاذ والإطفاء على إخماد النيران وتقديم المساعدة للمتضررين. يقع موقع السقوط على بعد حوالي ثلاثة أميال من مطار فيلادلفيا، الذي يعد مركزًا للطائرات ذات المحرك الواحد، والطائرات الخاصة، وطائرات "توربو بروب"، والمروحيات.

سبب السقوط قيد التحقيق، والسلطات تسعى لتحديد ما الذي أدى إلى هذه الكارثة. وقع هذا الحادث بعد أيام قليلة من الاصطدام المميت بين طائرة ركاب ومروحية "بلاك هوك" فوق واشنطن العاصمة، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصًا.

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