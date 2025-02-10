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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٥١ م

كوبا تدين العقوبات النفطية الأمريكية ضد إيران

كوبا تدين العقوبات النفطية الأمريكية ضد إيران

أدان وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغيز" الإجراءات القهرية الأحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الأمريكية ضد قطاع النفط الإيراني. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشر رودريغيز رسالة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر) أدان فيها العقوبات الأحادية الأمريكية ضد إيران.

وكتب وزير الخارجية الكوبي في هذا السياق: "إن هذه الإجراءات تعسفية وتتعارض مع القوانين الدولية، وتؤثر على استقرار هذه المنطقة المضطربة."

وأضاف: "نحن ندين الإجراءات القهرية الأحادية الجانب التي تتخذها الحكومة الأمريكية ضد قطاع النفط الإيراني."

يأتي ذلك في الوقت الذي فرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني في 6 فبراير.

/انتهى/

رمز الخبر 1954170

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