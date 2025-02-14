العميد خواجه فرد: منظمة الصناعات الجوية توظف شبكة واسعة من المؤسسات القائمة على المعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أفشين خواجه فرد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع في المعرض المتخصص لتطوير الدفاع والتعاون الوطني لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة بشأن جهود الصناعات الدفاعية لخلق فرص العمل على مستوى البلاد، في قطاع التوظيف، وظفت وزارة الدفاع، وخاصة منظمة الصناعات الجوية الفضائية، شبكة واسعة من الشركات والجامعات القائمة على المعرفة وتتمتع هذه الشركات بالفعل بقدرات في القطاعات الوطنية أيضًا.

وأضاف: "لذلك حاولنا أن يكون لدينا هذا النضج الذي لدينا في القطاع العسكري إن شاء الله في منتجاتنا الوطنية في القطاع الوطني أيضاً".

وفيما يتعلق بمرونة أسطول الطيران في البلاد، قال العميد خواجه فرد: "إن إحدى المهام الرئيسية هي مرونة أسطولنا الجوي، وهو ما حاولنا إيصاله وإظهاره لأعضاء الوفد الحكومي بطريقة متخصصة في هذا المعرض".

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