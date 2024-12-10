افتتاح المعرض الدولي للطيران والفضاء في كيش بحضور وزير الدفاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهد حفل الافتتاح حضور كل من العميد الطيار "عزيز نصيرزاده"، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، والعميد الطيار "حميد واحدي"، قائد القوات الجوية للجيش، والعميد "أفشين خواجه‌فرد"، رئيس منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع، و"سياوش بورفرزانه"، رئيس منظمة الطيران المدني.

يُعقد هذا المعرض في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2024 ، ويُعدّ أكبر تجمع في مجال صناعة الطيران والفضاء في إيران. ويستضيف المعرض شركات محلية ودولية، مراكز بحثية، كليات هندسة الطيران والفضاء، وشركات قائمة على المعرفة تعمل في هذا المجال.

يشمل المعرض عروضًا جوية، والكشف عن إنجازات جديدة في صناعة الطيران والفضاء، وإتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، مما يُسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لهذه الصناعة داخل البلاد.

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