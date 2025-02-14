محمد علي الحوثي: ترسانة اليمن العسكرية استعادت زخمها وتنتظر أوامر القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جدّد الحوثي موقف اليمن الداعم لفلسطين، متوعداً الولايات المتحدة بأنّها "سترى من القوة اليمنية ما لم تختبره بالأمس"، وذلك خلال المسيرة الحاشدة في صعدة، دعماً للمقاومة والشعب الفلسطينيين، تحت عنوان "على الوعد مع غزة.. ضد التهجير وضد كل المؤامرات".

كذلك، توجّه الحوثي إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤكداً أنّ "قوة بلاده العسكرية وما دعم به الاحتلال الإسرائيلي لن يدفع بالشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه".

ورأى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنّ اصطدام حاملة الطائرات الأميركية، "يو أس أس هاري ترومان"، بسفينة تجارية قرب مصر "يعبّر عن القلق والاضطراب اللذين تعاني منهما البحرية الأميركية بعد معاركها مع القوات المسلحة اليمنية".

وتوجّه الحوثي في حديثه أيضاً إلى كل من السعودية ومصر والأردن، مؤكداً أنّ "الأمن العربي بحاجة اليوم إلى فعل حقيقي، يرفض التهجير ويوجّه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي".

وتأتي تصريحات الحوثي خلال مسيرة صعدة بعد أن حذّر قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، من الخطة الأميركية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتهديده بـ"تدخّل اليمن عسكرياً"، إذا اتجهت واشنطن والإسرائيلي إلى تنفيذ هذه الخطة.

وتوعّد السيد الحوثي بأنّ اليمن "سيتّجه فوراً اتجاهاً عسكرياً عبر عملياته لاستهداف العدوين الإسرائيلي والأميركي معاً، إذا شنّا عدواناً على غزة، السبت أو قبله أو بعده"، داعياً القوات المسلحة اليمنية إلى الجاهزية الكاملة تحسباً لأي عدوان أميركي.

وأكد أنّ اليمن "سيكون في رصد وتنسيق مستمرّين مع المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة"، متوجهاً إليهم بالقول: "لستم وحدكم، ونحن معكم وسنبقى معكم، حتى تحرير فلسطين وإسقاط الخطط الباطلة".

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