"حزب الله" دعا الى اعتصام شعبي عصر اليوم على طريق المطار القديم

أفادت وكالة مهر للأنباء، دعا "حزب الله" الى اعتصام شعبي على طريق المطار، الساعة الرابعة من عصر اليوم، على طريق المطار القديم - تحت جسر الكوكودي، وذلك استنكاراً لـ"التدخل الإسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية".

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