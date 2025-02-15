حزب الله: في مصلحة لبنان ان تكون علاقاته مع إيران في أفضل الوضع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار عضو المجلس السياسي في "حزب الله" غالب أبو زينب، في حديث لقناة "المنار"، إلى أنّ "موقف الحكومة اللبنانية بيوم الخميس حول ما حصل في المطار لم يكن موفقًا"، وذلك على خلفية منع هبوط طائرة إيرانية في بيروت على متنها مسافرون لبنانيون.

وأكد: "يجب أن تكون العلاقة مع إيران في أفضل ما يكون في سبيل المصلحة اللبنانية"، موضحًا أنّه "يجب ألا يفكر أحد أن هذا البلد سوف يكون له بُعد إسرائيلي"، داعيًا رئيس الحكومة نواف سلام إلى العمل على علاقات متوازنة بين إيران وأميركا، مشددًا على أنّه لا يجب الاصغاء لما تريد الإدارة الأميركية.

ويأتي ذلك على خلفية مظاهرات الخميس احتجاجًا على عدم السماح بهبوط طائرة إيرانية في بيروت على متنها مسافرون لبنانيون.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان "متابعته الحثيثة لملف الطائرة الإيرانية واللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان"، مشيرا الى ان "وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يتابع الملف بشكل مباشر، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين وشركة طيران الشرق الأوسط، لضمان عودة اللبنانيين بسرعة وبكرامة".

وأشار إلى أنه" يمكن للراغبين في العودة استخدام أي بلد مجاور وفقًا للظروف المتاحة، دون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية"، موضحا ان "التنسيق يتم مباشرةً مع السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستكمال الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، فيما تستمر وزارة الخارجية في اتصالاتها مع الجهات الإيرانية لتسهيل العودة الفورية".

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