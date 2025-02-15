كوريا الشمالية: على واشنطن التخلي عن تهديداتها العسكرية إذا كانت تخاف على أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الشمالية إنّه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها العسكرية إذا كان لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن قائد القيادة الشمالية الأميركية، تعليقه في الآونة الأخيرة على قدرة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أنّ الولايات المتحدة هي التي انخرطت في سلوكيات مواجهة مثل التخطيط لتدريبات حربية مع كوريا الجنوبية، وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوكالة أنّ من حق كوريا الشمالية السيادي تحسين قوتها للدفاع عن نفسها.

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، قد كشفت، مطلع الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، قاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهداً للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "عام 2025، سيكون عاماً حاسماً بالنسبة إلى كوريا الشمالية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفةً: أنّه "سيكون هذا العام محورياً، بمعنى أنه سيشكل نقطة تحوّل هامّة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهمات الرئيسية لخطة الخمس سنوات، وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهمات التالية".

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