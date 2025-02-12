كوريا الشمالية تعلق على اقتراح ترامب بشأن غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن آمال الفلسطينيين الضئيلة في الأمن والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، من دون أن تذكر ترامب بشكل مباشر.

وقالت الوكالة "العالم يغلي الآن مثل قدر العصيدة بسبب إعلان الولايات المتحدة الصاعق"، في إشارة منها إلى إعلان ترامب الصادم أن الولايات المتحدة تنوي إبعاد سكان غزة وتحويل القطاع الذي مزقته الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وانتقد التعليق الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أيضا إدارة ترامب بسبب دعواتها للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند وقرارها تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".

وقال تقرير الوكالة "على الولايات المتحدة أن تستيقظ من أحلام اليقظة التي عفا عليها الزمن وأن تتوقف فورا عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى"، واصفا واشنطن بأنها "لص عنيف".

ويذكر أن ترامب عقد خلال ولايته الرئاسية الأولى اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

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