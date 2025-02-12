كوريا الشمالية تعلن موقفها من خطة تهجير سكان غزة

وأفادت وكالة كهرللأنباء، انه في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA)، وصفت بيونغ يانغ الاقتراح الأمريكي بأنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معتبرةً أنه يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين.



وأكد البيان أن العالم يشهد حالة من الغضب بسبب هذه الخطة، مشددًا على ضرورة أن تتوقف الولايات المتحدة عن انتهاك كرامة وسيادة الدول والشعوب الأخرى.



كما دعا البيان واشنطن إلى الاستيقاظ من أحلامها التي عفا عليها الزمن.



وكان ترامب قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو في 4 فبراير الجاري، عن عزمه الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.



ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط يقضي بتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، وهو ما قوبل برفض من تلك الدول، بالإضافة إلى اعتراضات من دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.



وتجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي، ارتكب عمليات إبادة جماعية في غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.



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