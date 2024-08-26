وزير الخارجية الايراني: ردنا على الكيان الصهيوني سيكون محسوبا ودقيقا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، سيد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي معه، بمناسبة انتخابه وزيراً لخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأعرب تاياني في هذا الاتصال عن قلقه من توسع الانفلات الأمني في المنطقة، وطالب بضبط النفس من كافة الأطراف، فضلا عن مساعدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خفض التوتر.

وصرح وزير الخارجية الايراني بدوره في هذا الاتصال فيما يتعلق بالتطورات في غرب آسيا: "إن رد الجمهورية الإسلامية الايرانية على العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في طهران سيكون محددًا ودقيقًا ومحسوبًا".

وأوضح عراقجي: "على عكس رغبة الكيان الصهيوني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تسعى إلى توسيع التوتر، رغم أنها لا تخشى منه".

وفي هذه المحادثة، أكدا الطرفان على أهمية توسيع العلاقات الثنائية فضلا عن مواصلة المشاورات البلدين.

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