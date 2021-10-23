امير عبد اللهيان: طهران مصممة على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية مع باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزير خارجية اذربيجان، جیحون بایرامف، بحثوا اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

واشاد امير عبد اللهيان في هذا الاتصال بالمحادثة الاخيرة التي جرت بين الوزيرين ووصفها بالبناءة، واشاد بالإفراج عن السائقين الايرانيين المحتجزين في اذربيجان، ووصف ذلك بأنه خطوة بناءة يمكن أن توفر المساحة اللازمة لحل سوء التفاهم.

وكما دعا وزير الخارجية الايراني نظيره الاذربيجاني لمزيد من الخطوات الايجابية وتسهيل حركة الشاحنات الايرانية في المناطق الحدودية مع اذربيجان، مشددا على ضرورة اتباع نهج ايجابي والتطلع إلى مستقبل البلدين، واكد على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في اسرع وقت ممكن.

واشار وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال إلى أن طهران مصممة على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية مع باكو قدر الإمكان.

ومن جانبه رحب وزير الخارجية الاذربيجاني جیحون بایرامف بالخطوات الايجابية التي اتخذها البلدان لحل سوء التفاهم والافراج عن السائقين الايرانيين وعمل المؤسسات الايرانية بما يتعلق بقوانين المرور عبر الحدود، هي رسالة من الجانبين لحل سوء التفاهم بين الطرفين.

ووصف وزير الخارجية الاذربيجاني تعريف المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين بأنها ذات آثار إيجابية ودعا إلى تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

وفي الختام اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات./انتهى/