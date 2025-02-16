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١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٥٨ م

عراقجي يؤكد ضرورة التواصل بين القطاعات التجارية الخاصة بين ايران وسريلانكا

عراقجي يؤكد ضرورة التواصل بين القطاعات التجارية الخاصة بين ايران وسريلانكا

أكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في لقائه وزير خارجية سريلانكا "فيجيتا هرات"، اكد على ضرورة تفعيل وتعزيز التواصل بين غرف التجارة والقطاعات الخاصّة التجاريّة لدى البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، تباحث في اطار لقاءاته على هامش المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بسلطنة عمان، مع نظيره السريلانكي، حيث هنأه بتشكيل الحكومة الجديدة في هذا البلد، وتنمى له ولسريلانكا بالتوفيق والنجاح.

ونوه وزير الخارجية، في هذا اللقاء، بالمستوى الجيد للعلاقات والتعاون القائم بين إيران وسريلانكا في مختلف المجالات؛ مؤكدا على القدرات الاقتصادية والتجارية الواسعة الموجودة في البلدين، وضرورة تفعيل وتعزيز العلاقات بين غرف التجارة والقطاعات الخاصة في البلدين، وتطوير العلاقات بينهما بشكل أكبر.

من جانبه، رحب "فيجيتا هرات" بالاواصر الثنائية التي وصفها جيدة، واشار إلى زيارة الرئيس الإيراني الفقيد "آية الله السيد إبراهيم رئيسي" الناجحة والمميزة لدولة سريلانكا وافتتاح مشروع أوموافيا الكبير خلال تلك الزيارة.

كما رحب وزير خارجية سريلانكا بدعوة نظيره الإيراني لزيارة طهران وإجراء مشاورات وتباحث مع المسؤولين الايرانيين رفيعي المستوى حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

رمز الخبر 1954459

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