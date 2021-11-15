تسهيل التجارة ضرورة لكل من طهران وانقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش اوغلو، ووزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، في طهران اليوم الاثنين، ناقشوا أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد امير عبداللهيان خلال اللقاء على نهج الحكومة الايرانية في توسيع العلاقات مع جيرانها وموقف تركيا المهم في هذا الصدد، معربا عن امله في ان تتم زيارة الرئيس التركي إلى طهران في القريب العاجل، مُعتبرا ان إعداد وثيقة شاملة للتعاون بين البلدين مفيد، مضيفاً: "إن تسهيل التجارة والاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي لهما أهمية كبيرة في العلاقات بين البلدين".

وأكد وزير الخارجية الايراني خلال الاجتماع على تعاون البلدين في حماية البيئة وإدارة الموارد المائية المشتركة.

ومن جهته، رحب وزير الخارجية التركي بآراء نظيره الايراني، وقال: "لطالما عارضت تركيا العقوبات غير القانونية ضد الجمهورية الاسلامية، ونحن نشجع المستثمرين والشركات التركية على التعاون مع ايران نسعى لتسهيل التعاون في هذا المجال".

واعتبر وزير الخارجية التركي الانتهاء من الوثائق اللازمة لتطوير العلاقات وكذلك زيادة التواصل بين مسؤولي البلدين ضروري لتوسيع العلاقات مؤكداً استعداد الرئيس التركي لزيارة ايران في اقرب فرصة.

وناقش امير عبداللهان وجاويش اوغلو، كلا من التعاون البرلماني والاعلامي، والجهود المشتركة لحل المشاكل القنصلية والقضائية، وتسهيل مهام البلدين ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية.

كما تبادل وزيرا الخارجية خلال الاجتماع وجهات النظر حول اهم التطورات الاقليمية، لا سيما الوضع الحالي في افغانستان واليمن، واكدا على التعاون بين البلدين من أجل تعزيز الاستقرار والامن في المنطقة./انتهى/