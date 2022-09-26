أمير عبداللهيان: إيران لم تكن لديها قيود لتطور العلاقات مع سريلانكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بوزير خارجية سريلانكا علي صبري على هامش اجتماع الجمعية العامة في نيويورك وناقش معه اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

واستعرض أمير عبد اللهيان اننا نرحب بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ورحب بالقطاع الخاص الإيراني الأكثر نشاطا في مشاريع البنية التحتية في البلاد وأعرب عن أمله في تعميق العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والخدمات الهندسية والفنية بين البلدين.

وصرح وزير الخارجية الإيراني: ان إيران لم تكن لديها قيود على تطور العلاقات مع سريلانكا.

ومن جانب اخر رحب وزير خارجية سريلانكا بالتقدم المحرز في المفاوضات النووية الإيرانية معربا عن ارتياحه للتعاون بين البلدين على الساحة الدولية فضلا عن وجود ومشاركة الشركات الإيرانية في بعض مشاريع البنية التحتية في بلاده، وأكد على الجانب السياسي لإرادة الحكومة السريلانكية لإزالة العقبات أمام تنمية العلاقات الثنائية.

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