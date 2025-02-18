  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٢٧ ص

إيران وروسيا تؤكدان على توسيع التعاون النفطي من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة

إيران وروسيا تؤكدان على توسيع التعاون النفطي من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية ونائب وزير الطاقة الروسي على توسيع التعاون بين البلدين من خلال تنفيذ مشاريع نفطية مشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، مع رومان مارشافين، نائب وزير الطاقة الروسي، يوم الاثنين، وأكد الجانبان على توسيع التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة وتنمية حقول النفط والغاز.

واعتبر أن تعزيز العلاقات مع روسيا وإقامة علاقات طويلة الأمد مع هذا البلد أمر مهم بالنسبة لإيران، مضيفا: "نظرا للنطاق الواسع لصناعة النفط الإيرانية، يمكن لإيران وروسيا التعاون بشكل جيد في مختلف قطاعات صناعة النفط وخلق أساس مناسب لتوسيع التعاون طويل الأمد من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة".

ورحب نائب وزير الطاقة الروسي في هذا اللقاء بتوسيع التعاون مع إيران وقال: "نحن نسعى لتوسيع التعاون مع إيران ودعم كافة المشاريع بين البلدين إيران وروسيا".

/انتهى/

رمز الخبر 1954510

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات