إيران وروسيا تؤكدان على توسيع التعاون النفطي من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، مع رومان مارشافين، نائب وزير الطاقة الروسي، يوم الاثنين، وأكد الجانبان على توسيع التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة وتنمية حقول النفط والغاز.

واعتبر أن تعزيز العلاقات مع روسيا وإقامة علاقات طويلة الأمد مع هذا البلد أمر مهم بالنسبة لإيران، مضيفا: "نظرا للنطاق الواسع لصناعة النفط الإيرانية، يمكن لإيران وروسيا التعاون بشكل جيد في مختلف قطاعات صناعة النفط وخلق أساس مناسب لتوسيع التعاون طويل الأمد من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة".

ورحب نائب وزير الطاقة الروسي في هذا اللقاء بتوسيع التعاون مع إيران وقال: "نحن نسعى لتوسيع التعاون مع إيران ودعم كافة المشاريع بين البلدين إيران وروسيا".

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