دبلوماسي روسي: موسكو وطهران تسعيان إلى تعاون أكبر في إطار مجموعة بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السفير الروسي في قبرص مورات زیازیکوف، في اجتماع مع نظيره الإيراني علي رضا سالاريان في حفل إحياء الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أن موسكو وطهران تسعيان إلى توسيع تعاونهما في مجموعة بريكس وغيرها من المنتديات الحكومية والدولية.

وقال زيازيكوف إنه ناقش في هذا الحدث مع نظيره الإيراني التفاعلات البناءة في إطار مجموعة بريكس وغيرها من المؤسسات الدبلوماسية المتعددة الأطراف من أجل حل المشاكل الإقليمية والعالمية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي الكبير أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الطويلة الأمد والودية بين البلدين بشكل أكبر، خاصة على أساس طبيعة "المعاهدة الاستراتيجية الشاملة المشتركة".

وقال السفير الروسي في قبرص أيضا بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "أهنئ السفير الإيراني في قبرص بهذا العيد الوطني وأتمنى للشعب الإيراني السلام والازدهار والرفاهية".

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