الكرملين: محادثات الرياض كانت خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، وصف المحادثات التي جرت أمس بين موسكو وواشنطن في الرياض بأنها خطوة حاسمة نحو حل الحرب في أوكرانيا.

وقال إنه قد تم اتخاذ خطوة مهمة للغاية نحو تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل سلمي.

وأضاف سوف نرى مناورات سياسية مناسبة من الجانبين، وأعني في هذه الحالة روسيا وأميركا.

يشار إلى أنه عقدت وفود دبلوماسية أمريكية وروسية محادثات في الرياض أمس. وركزت هذه المفاوضات على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وهذا هو أول اتصال دبلوماسي بين البلدين منذ بدء النزاع في كييف.

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