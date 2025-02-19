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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م

الكرملين: محادثات الرياض كانت خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام في أوكرانيا

الكرملين: محادثات الرياض كانت خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام في أوكرانيا

رد المتحدث باسم الكرملين على المحادثات التي جرت أمس بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض بهدف حل الحرب في أوكرانيا واصفا الخطوة بالحاسمة لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، وصف المحادثات التي جرت أمس بين موسكو وواشنطن في الرياض بأنها خطوة حاسمة نحو حل الحرب في أوكرانيا.

وقال إنه قد تم اتخاذ خطوة مهمة للغاية نحو تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل سلمي.

وأضاف سوف نرى مناورات سياسية مناسبة من الجانبين، وأعني في هذه الحالة روسيا وأميركا.

يشار إلى أنه عقدت وفود دبلوماسية أمريكية وروسية محادثات في الرياض أمس. وركزت هذه المفاوضات على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وهذا هو أول اتصال دبلوماسي بين البلدين منذ بدء النزاع في كييف.

/انتهى/

رمز الخبر 1954590
شیرین سماره

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