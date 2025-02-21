مكتب حماية مصالح إيران في واشنطن يعلق على قيام الاخير بطرد بعض المواطنين الإيرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن العاصمة، اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، أن عددا من اللاجئين الإيرانيين طردوا من الولايات المتحدة ونقلوا إلى بنما، وأن هذا الإجراء تم دون علم المكتب ودون توفير الوصول القنصلي.

وفيما يلي نص الإعلان الصادر عن مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن:

تشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية من خلال تبني سياسات هجرة جديدة أكثر صرامة، ستقوم بترحيل الرعايا الأجانب الذين لا يحملون تأشيرة صالحة أو إقامة قانونية في الولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلدانهم.

وفي هذا السياق، علمنا أن عدداً من المواطنين الإيرانيين الذين تم اعتقالهم بدون تأشيرات أو وثائق هوية تم ترحيلهم مؤخراً إلى بنما دون إبلاغ مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن العاصمة، أو منحهم إمكانية الوصول القنصلي.

لقد اتخذ مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في واشنطن، وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كولومبيا (المعتمدة في بنما)، بالتعاون مع المحامين ذوي الخبرة، جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وغيرهم من المواطنين الأعزاء.

وبحسب قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن طلب اللجوء من دولة ثالثة لا يعد انتهاكاً، ومن دون شك فإن ذراعي البلاد المفتوحة دائماً للإيرانيين الأعزاء.

وتتطلع الممثلية ومكتب المصالح الايرانية إلى الإجابة على أسئلتكم وأسئلة محاميكم الكرام واهتماماتكم في هذا الشأن من خلال ما يلي:

الهاتف: 2409371335

الهاتف: 2128181776

البريد الإلكتروني: Legal@daftr.org

/انتهى/