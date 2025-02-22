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٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٢٠ م

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للاعتراف بشهادات السواقة في البلدين

ايران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم للاعتراف بشهادات السواقة في البلدين

اعلن وزير الداخلية الايراني "اسكندر مؤمني" الذي يزور العراق حاليا، انه اصبح ممكنا للمواطنين الايرانيين قيادة المركبات في العراق برخص القيادة الايرانية كما بات بامكان المواطنين العراقيين قيادة المركبات في ايران برخص القيادة العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الايراني اشار في تصريح للصحفيين في العراق الى اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين العراقيين ومذكرات التفاهم التي تم التوصل اليها خلال هذه الزيارة، كما اوضح "تم خلال هذه الزيارة توقيع وثيقة تعاون وهي الاعتراف المتبادل برخص القيادة لكل من إيران والعراق."

وأضاف: "بناءً على هذه الوثيقة، يمكن للمواطنين العراقيين قيادة المركبات في إيران باستخدام رخصهم، كما يمكن للمواطنين الإيرانيين قيادة المركبات في العراق باستخدام رخصهم أيضًا، مما سيساهم في تحسين التواصل بين مواطني البلدين، وكذلك في مجال زيارة الأربعين."

وأكد وزير الداخلية: "توقيع هذه الوثيقة يمثل ذروة الثقة والاحترام بين البلدين تجاه القوانين والأنظمة الداخلية لبعضهما البعض، وكذلك مراعاة حقوق المواطنين. كلما تمكنا من زيادة التفاعلات والروابط بين شعبي إيران والعراق، ساهمنا في تعميق وترقية العلاقات الجيدة بين البلدين."

رمز الخبر 1954699

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