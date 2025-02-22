قاليباف وعراقجي سيتوجهان إلى لبنان لتشييع جثمان الشهيد حسن نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، عن برنامج سفر رئيس المجلس وبعض النواب إلى لبنان. ووفقًا له، سيسافر محمد باقر قاليباف مع عدد من النواب وعباس عراقجي، وزير الخارجية، يوم الأحد للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد سيد حسن نصرالله والشهيد سيد هاشم صفی الدین إلى بيروت.

وكان الشيخ علي ضاهر، رئيس اللجنة العليا لتنظيم هذه المراسم، قد أعلن سابقًا أن تاريخ 23 فبراير 2025 سيكون يوم وداع لهذين الشهيدين العظيمين، وسيكون نقطة تحول في مسار "انتصار الدم على السيف".

كما أكد أن ذكرى سيد حسن نصرالله وأخيه ورفيقه سيد هاشم صفي الدین ستكون مصدر إلهام للحرية في العالم في السنوات القادمة.

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