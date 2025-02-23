عراقجي يغادر طهران متوجها إلى بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايرا ني السيد عباس عراقجي توجه على رأس وفد إلى بيروت للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني والشهيد السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

من المقرر أن تبدأ مراسم تشييع الشهيدين صباح اليوم عند الساعة التاسعة والنصف، حيث ستُعرض المرثيات واللطميات والأناشيد الإسلامية عبر شاشتين عملاقتين داخل المنصة الرئيسية، بالإضافة إلى أربع شاشات موزعة داخل المدينة الرياضية، وأخرى خارجها. كما ستتضمن الفعاليات فقرات خاصة تمتد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، تشمل قراءات ونشاطات للحاضرين داخل المدينة الرياضية وخارجها.

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