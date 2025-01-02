عارف: الاستراتيجية التي جمعت الشعب لتشييع جثمان الشهيد سليماني ينبغي ان تكون هي استراتيجية النظام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف، أن شهيد جبهة المقاومة النبيل كان يمتلك صفات تميز بها واهمها الاخلاق والتي القت بظلالها على كل الصفات الأخرى التي كانت تتعادل وبنفس المستوى والرقي مع هذه الصفة.

وأضاف أن هذه الصفات كانت جزءا من شخصية وذات الجنرال سليماني التي اتصف بها طوال حياته وخلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، وفي نهاية المطاف كان لابد ان ينال الشهادة جزاء هذه الأخلاق والسمات الشخصية.

وأكد أن نفس الاستراتيجية التي جعلت من الشعب يجتمع خلال تشييع جثمان الشهيد سليماني يجب أن تكون استراتيجية النظام الاختلاف جيد والتفكير المختلف يخلق الحركة لكن بشرط ألا نخالف المبدأ.

وتابع الأصل هو الشعب والمبدأ يقول أن على الحكومة أن تكون في خدمة الشعب وعندما يريد أن يرى المسؤولين انفسهم فوق الشعب عليهم ان يعلموا انهم ممثلين الشعب لا أكثر لان الشعب صاحب الثورة وعلينا الحفاظ عليهم.

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